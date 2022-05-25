CNN: Байден призвал "бросить вызов" оружейному лобби в США

Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Глава Белого дома выступил с заявлением после стрельбы в начальной школе в Техасе.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых.

"Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня - теперь в Ювалде... И как народ, мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать" , - сказал он.

Напомним, стрельба произошла в начальной школе в округе Ювалде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки - двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.