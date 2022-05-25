РосСМИ: коллаборанты на Запорожье заговорили о вхождении в состав России

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы желает быть частью России, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил коллаборант, так называемый "представитель местной администрации" Владимир Рогов, которого цитируют пропагандистские "РИА Новости".

Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России "после полного освобождения от украинских националистов".

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – оно должно быть в составе России, должно стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет".

Справка. Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Две недели назад назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".