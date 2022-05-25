Южная Корея и США запустили ракеты в ответ на провокации КНДР

Южная Корея и США запустили свои ракеты в ответ на испытания баллистических ракет КНДР. Кроме того, страны подняли свою авиацию.﻿ Об этом, со ссылкой на Yonhap, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены учения авиации Elephant Walk и совместные пуски ракет класса "земля - земля" США и Республики Корея.

Южная Корея запустила ракету "Хенму-2", а США - один снаряд ATACMS в сторону Японского моря.

По информации агентства, это было сделано для "предотвращения дальнейших провокаций" и "демонстрации возможности незамедлительного нанесения удара" со стороны союзных сил.

Elephant Walk - учения авиации, при которых истребители выходят на взлетную полосу для проверки готовности к процедурам перед взлетом.

Напомним, в среду КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байдена завершился накануне.