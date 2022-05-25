ОВА: оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу
Утром 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждено промышленное предприятие., сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения".
По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.
Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.