ОВА: оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу

Утром 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждено промышленное предприятие.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения".

По словам главы ОВА, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.

Люди не пострадали. Город Апостолово частично без света.