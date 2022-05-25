ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 238 детей

По состоянию на утро 25 мая более чем 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 238 детей погибли и более 433 ранены. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.