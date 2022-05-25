Китай призвал прекратить огонь и помочь в экспорте украинского зерна

Министр иностранных дел Китая Ван И высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины и призвал прекратить огонь, сообщает Деловая столица.

Об этом Ван И заявил во время видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает CGTN.

По словам министра, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно способствовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины" , — заявил он.

Он также утверждает, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".