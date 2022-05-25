Власти острова Джерси проводят расследование против Абрамовича

Власти острова Джерси проводят широкомасштабное предварительное расследование в отношении состояния Романа Абрамовича. Среди прочего они пытаются выяснить, помог ли деловой партнер миллиардеру уклониться от санкций Британии, сообщает Новое время.

Власти офшорного острова Джерси проводят расследование в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расследование ведется, для того чтобы определить, получил ли Абрамович какие-то из своих активов незаконным путем. В частности оно касается того, как российский олигарх Абрамович приобретал нефтяные компании в 1990-х годах.

Также следствие пытается установить, предпринимал ли российский олигарх попытки скрыть активы от санкций западных стран, в частности — от Британии.

Отмечается, что в последние годы Абрамович разместил большую часть своих активов именно в юрисдикции этого острова.

Пока расследование находится на ранней стадии, власти еще никого не обвиняли в правонарушениях.

Напомним, что в середине апреля в оффшорной зоне Джерси, которая входит в британскую юрисдикцию, заморозили активы российского олигарха Романа Абрамовича на $7 млрд.