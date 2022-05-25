ОВА: оккупанты отключили мобильную связь в Мелитополе

В Мелитополе оккупанты отключили сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники РФ. Об этом со ссылкой на местных сообщает Запорожская ОВА.

Отмечается, что накануне проспектом Мелитополя большая колонна военной техники пошла в направлении Херсона. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто.

Проблемы со связью начали фиксировать в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с Интернетом.