В военных администрациях рассказали о ситуации в областях

Российские войска нанесли ракетные удары по Сумской области, Кривому Рогу и Запорожью, утром 25 мая оккупанты начали наступление на Северодонецк Луганской области, продолжаются бои в Лимане Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 25 мая.

В Сумской области был артобстрел с территории России и ракетный авиаудар с самолета, не пересекавшего государственную границу – запуск был с территории врага. Пострадали около 20 домов мирных жителей Краснополья и ЛЭП. Половина поселка остается без электроэнергии. Раненых, по предварительным данным, нет.

На Днепропетровщине враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу и попал в промышленное предприятие – у него сильные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. Также россияне снова обстреляли Широковскую и Апостоловскую общины на границе с Херсонской областью. Апостолово частично без света. Люди не пострадали.

Запорожская область: утром российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбила противовоздушная оборона. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы и обследуют территорию.

Харьковщина: в Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, пострадавших нет. В течение суток по области в результате обстрелов четверо раненых (г. Дергачи – 1 человек; Изюмский район: с. Савинцы и с. Шевченково – 3 человека). В Дергачах 1 человек погиб.

В Луганской области продолжаются жестокие бои за Северодонецк, россияне постоянно стреляют из минометов. Разрушены 2 дома в Северодонецке, по 4 – в Новодружеске, Врубовке и Камышевасе, по 3 – в Золотом и Тошковке, по 2 – в Екатериновке и Нирковом, 1 – в Горском. Утром при поддержке артиллерии российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк. За сутки в области – 6 погибших, 8 раненых гражданских.

В Донецкой области ситуация острая, но контролируемая ВСУ. Есть осложнения на Лиманском направлении – бои уже идут в самом Лимане. Авдеевку и линию фронта вокруг города россияне обстреливали всю ночь, было много "прилетов", повлекших за собой пожары. Несмотря на очень тяжелые обстрелы и атаки, держатся Угледар, Марьинка и Красногоровка. За сутки в области – 12 погибших, 10 раненых гражданских.

В Николаевской области вечером и ночью снова от обстрелов страдала Широковская община. Повреждений и потерпевших нет, обстрелы были за пределами населенных пунктов. Ночью враг также обстрелял Николаев из РСЗО "Смерч". Информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

В результате обстрела пгт Первомайское разрушены жилые дома и гражданские гаражи. Пострадавших нет. Также были обстрелы в с. Лиманы Галицыновской общины. Данные о пострадавших уточняются. Днем и ночью обстреливали Березнеговатскую общину. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. В результате обстрела Шевченковской общины произошло возгорание частного автомобиля.

В Херсонской области оккупанты продолжают активные боевые действия. За прошедшие сутки на территории области было много взрывов, обстрелов и зафиксировано несколько вертолетов и истребителей. После взрывов во второй половине дня случился сбой в работе мобильных операторов, весь день они работали с перебоями.

Стабильно тяжелая ситуация в оккупированных населенных пунктах бывшего Высокопольского, Великоалександровского, Нововоронцовского и Белозерского районов.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.