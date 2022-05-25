Федоров: Google первым получил от Украины "Отличие мира"
Корпорация Google первой получила от Украины "Отличие мира" - 24 мая ее вице-президенту компании Карану Бхатия вручил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Экономическая правда.
Об этом Федоров сообщил в Telegram.
"Вчера я имел честь вручить ее лично вице-президенту компании - Карану Бхатия.
Это особая награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка. А также для правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину", - заявил министр.
По его словам, вклад корпорации в победу Украины неоценим.
"Google одним из первых присоединился к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России.
Корпорация поддержала нас и на киберфронте, предоставив инструменты защиты для аккаунтов украинцев от кибератак. А их сотрудники совершили миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн", - напомнил Федоров.