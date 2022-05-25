Шредер отклонил предложение войти в совет директоров "Газпрома"

Бывший канцлер Германии Герхарл Шредер отклонил предложение российского Газпрома войти в совет директоров компании, сообщает Новое время.

Такое заявление он сделал 24 мая в своем Linkedin.

По словам бывшего канцлера, он «уже давно» заявил Газпрому, что не заинтересован в этой должности.

"Я давно отказался от своей кандидатуры в совет директоров Газпрома. Я также сообщил об этом в компанию" , — написал Шредер.

Инфографика: LinkedIn \ Gerhard Schröder

Источники, связанные с бывшим канцлером Германии, подтвердили подлинность поста Шредера изданию DW.

Заявление об отказе от должности в Газпроме Шредер сделал на фоне появившейся в СМИ информации о его включении в список кандидатов в совет директоров российской компании.

Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров.

20 мая стало известно, что председатель совета директоров Роснефти, бывший канцлер Германии и давний приятель российского диктатора Владимира Путина Герхард Шредер уходит со своего поста.