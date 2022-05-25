Генштаб: Россия за сутки потеряла 100 военных в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1305 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 606 (+0) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+1) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),
- крылатых ракет – 112 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5) ед,
- специальной техники – 44 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении.
Данные уточняются.