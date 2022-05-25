Генштаб: Россия за сутки потеряла 100 военных в Украине

Генштаб: Россия за сутки потеряла 100 военных в Украине

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1305 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 606 (+0) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+1) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),
  • крылатых ракет – 112 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5) ед,
  • специальной техники – 44 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении.

Данные уточняются.

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