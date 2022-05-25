Глава Минфина предложил отменить налоговые льготы

Все налоговые льготы, введенные с начала войны, необходимо отменить. Министр финансов Сергей Марченко считает, что для бизнеса сделано достаточно, заявил Марченко во время телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Он обосновал это тем, что правительство нуждается в деньгах для финансирования армии.

"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли, теперь надо помочь государству, которое финансирует армию" , - заявил Марченко.

Как сообщалось ранее, Верховная рада разрешила переход бизнеса с оборотом до 10 млрд гривен на единый налог по ставке 2%. Кроме того, были отменены все таможенные платежи, в том числе для ввоза автомобилей гражданами.