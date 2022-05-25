Титано-магниевый комбинат Фирташа вернули в госсобственность

Верховный суд 23 мая подтвердил решение предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Таким образом суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины, как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр). На сегодняшний день решение Кассационного гражданского суда является окончательным — имущественный комплекс возвращен в собственность государства" , — говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

Суды за возвращение ЗТМК в государственную собственность продолжались с 2016 года.

Решение Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда является окончательным.

Напомним, что Центральный апелляционный хозсуд 30 ноября подтвердил решение первой инстанции о возвращении 49% акций ООО Запорожский титаномагниевый комбинат в сферу управления Фонда госимущества Украины. У Фирташа тогда заявили, что будут оспаривать упомянутое решение суда в Верховном суде.

ЗТМК — единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность — 20 тыс. т в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. т губки. Государство владеет 51% акций ООО ЗТМК.