Зеленский назвал условие возобновления переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился в формате видеосвязи к "Украинскому завтраку", который проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Вести.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров Зеленский сказал:

"Перейти от кровопролития к дипломатическим переговорам возможно, мы заинтересованы в этом. Но важно, чтобы Россия, как минимум, отвела свои войска на позиции, на которых они находились до 24го февраля. Но на данный момент я абсолютно не вижу их заинтересованности в переговорном процессе" , - заявил Президент Украины.

Владимир Зеленский отвечая на вопрос единства всего мира и поддержку Украины:

"Если мы говорим про единство, то мы должны говорить про единство во всем, в предоставлении оружия, предоставления права на вступление в ЕС. Что мы сейчас видим? Разве есть единство в ЕС?