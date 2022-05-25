В России назвали условие обмена защитников "Азовстали"

Обмен пленными между Украиной и Россией возможен только после того, как украинские военные будут осуждены. В частности, это касается и защитников "Азовстали".﻿ Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, со ссылкой на ТАСС, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны" , – заявил он.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен.