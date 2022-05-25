Журналист: более 200 боевиков "ДНР" отказались выполнять приказы Пушилина

Более 200 жителей захваченных РФ районов Донецкой области, мобилизованные на войну с Украиной, устроили бунт, требуя вернуть их домой.﻿ Соответствующее видеообращение опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, сообщает Новое время.

Боевики российских оккупационных войск жалуются, что сначала их бросили на штурм Мариуполя, а теперь хотят отправить на смерть в Луганскую область.

"Отказываемся ехать на убой в ЛНР — совсем другую республику" , — возмутился один из организаторов бунта.

При этом недовольство в рядах оккупантов нарастает буквально день за днем.