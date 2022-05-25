ГУР: действия ВСУ ограничили деятельность флота РФ в Черном море

Действия украинских военных ограничили деятельность российского флота в Черном море, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

"Они осторожничают, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море. Цель – одна: это нанесение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержания готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции. Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе" , – сказал Скибицкий.

По его словам, уничтожение ракетного крейсера "Москва" заставило Россию "осторожнее" действовать в акватории Черного моря. Скибицкий заявил, что потопление крейсера "Москва" стало для руководства России "существенным ударом".

"После его уничтожения, после того, как РФ оценила именно угрозу нанесения ракетных ударов по корабельной группировке РФ, они стали действовать осторожнее. Во-первых, они сейчас очень четко реагируют, проводят учения так называемой "террористической угрозы". Это произошло после того, как был уничтожен БДК в Бердянске, это произошло после того, как была уничтожена "Москва", когда объявляется так называемая тревога "террористической угрозы", и все корабли выходят в море" , – сказал представитель ГУР.

"Второе – в основном сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр". Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида" , – добавил он.

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