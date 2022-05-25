Гайдай: Луганская область осталась без газа

Жители Луганской области остались без газоснабжения из-за остановки работы последней газораспределительной станции в области, травмирован работник ГРС. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По состоянию на вчера (24 мая - ред.) в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца. Теперь газ отсутствует повсюду" , - написал он.

Гайдай добавил, что из-за обстрела акубаротравму (контузию - ред) получил работник ГРС, осуществлявший регулирование автоматики. Также в результате обстрелов прекратила работу и ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах.