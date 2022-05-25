Когда начинаются летние каникулы и сколько будут отдыхать школьники

В Украине подходит к концу учебный год. Совсем скоро школьники уйдут на летние каникулы, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Согласно закону Украины "Об образовании" длительность учебного года всегда была 175 дней, но из-за войны в 2022-м году учебный процесс протекал не как обычно.

Когда закончится учебный год в Украине

Не во всех украинских школах закончат обучение 31 мая, как рекомендовал МОН. Из-за российского вторжения не во всех областях дети смогли корректно закончить обучение.

Поэтому школьники из разных областей Украины уйдут на каникулы в разное время

Школьники Киевской области уйдут на каникулы по рекомендациям МОН соответствии - с 1 июня 2022.

В Чернигове дети пойдут отдыхать с 4 июня

В Херсоне дети закончили обучение 30 апреля из-за оккупации города россиянами

Во Львовской области некоторые школы уходят на каникулы в конце мая, а другие в середине июня

В Черкасской области дети закончат учебный год 27 мая

В Харькове дети учатся в онлайн-формате и учебный год для них закончится 3 июня

Что будет осенью

Осенью учебный процесс должен восстановиться в зависимости от области. В некоторых регионах предусматривается онлайн-обучение.