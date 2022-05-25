Pais: ЕС обсуждает строительство нового морского газопровода

Европейская комиссия обсуждает строительство нового морского газопровода на фоне энергетического кризиса. Он обойдется в 3 млрд евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет испанская Pais.

Отмечается, что в Испании есть шесть действующих заводов по регазификации. Их могут использовать для решения проблемы с российским газом.

В ЕС хотят соединить Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря. Строительство нового газопровода длинной 700 километров потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 млрд евро. Проект могут осуществить уже за два года.

Напомним, что некоторые европейские страны уже отказываются от российского газа. В частности, Польша досрочно расторгла газовый договор с Россией.

В то же время Германия планирует новые проекты в Африке, чтобы уменьшить зависимость от российского газа.