Правительство расширило перечень приоритетных расходов в условиях военного положения

Кабинет Министров внес изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, которым расширил перечень расходов бюджетов в условиях военного положения, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Следовательно, изменениями расширен перечень расходов, по которым открытие ассигнований из общего фонда государственного бюджета осуществляется в первоочередном порядке, а также уточненный и расширенный перечень расходов второй очереди, по которым осуществляются платежи по поручениям клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета.

В частности, это касается: оплаты услуг аренды электрического оборудования и обслуживания автомобильным транспортом; приобретения горюче-смазочных материалов (талонов), запчастей и материалов для ремонта и аренды автомобильного транспорта; приобретения материалов и запчастей для городского электрического транспорта; оплаты расходов по благоустройству населенных пунктов; выполнения ремонтно-строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту помещений для размещения ВПЛ.

Также к приоритетным расходам отнесена оплата услуг по очистке систем канализации, по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования, техники, механизмов, локальной сети, охранной сигнализации, систем вентиляции, технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии внутренних и внешних сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения.

«Поэтому органы местного самоуправления смогут принимать необходимые управленческие решения относительно покрытия первоочередных потребностей громад. В частности, относительно финансирования мероприятий по благоустройству населенных пунктов, обеспечения непрерывной работы объектов критической информационной инфраструктуры, национальных электронных информационных ресурсов и государственных информационно-коммуникационных систем и т.д.», – говорит генеральный директор Директората по вопросам развития местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Минрегиона Сергей Шаршов.

Как сообщалось, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №282 относительно упрощения процедур в сфере градостроительной деятельности в условиях военного положения, что создает возможности для как можно скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решения вопроса обеспечения временным жильем граждан, которые лишились жилья в результате российской агрессии.