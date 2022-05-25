В посольстве объяснили, почему Венгрия ввела режим ЧС

Объявление чрезвычайной ситуации в Венгрии связано с военной ситуацией в Украине. Власти пришли к таким мерам для оказания поддержки беженцам и избежания вредных экономических влияний.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление посольства Венгрии в Украине, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В связи с военной ситуацией в соседней стране чрезвычайная ситуация, введенная в связи с изменениями в Конституции, предоставляет возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении Правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки, жилья беженцам, а также для предотвращения вредных экономических влияний, в интересах смягчения последствий" , - говорится в заявлении.

Чрезвычайная ситуация в Венгрии

Напомним, вчера, 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайной ситуации, как он пояснил, позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами.

Что говорят в Украине

После чего в офисе президента Украины отреагировали на этот шаг и назвали его ничем иным как PR-позицией тамошнего правительства.

Там считают, что венгерское правительство сознательно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира. Такой подход способствует руководству РФ.