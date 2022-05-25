Spiegel: стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов достигает 10 млрд
По ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций за войну против Украины достигает уже около 10 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.
Как пишет Spiegel, такую цифру называет агентство dpa на основе данных от Еврокомиссии.
Российские олигархи из-за санкций потеряли доступ к своим средствам, недвижимости и элитным яхтам в Евросоюзе общей стоимостью около 10 млрд евро. На 8 апреля эта сумма достигала около 6,7 млрд. Общая сумма замороженных в ЕС российских активов вместе с этими средствами в то время составляла ориентировочно 30 млрд евро.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины. По информации СМИ, в среду 25 мая Еврокомиссия может внести законодательное предложение, которое позволит конфискацию замороженных российских активов.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее заявил, что Германия готова это обсуждать, но нужно различать государственные и частные средства, и конституция Германии содержит гарантии для частных активов.