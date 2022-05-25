Гайдай: Луганская область не отрезана от Украины
Луганская область не отрезана от Украины, трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно.
"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы сегодня уже смогли завезти гумгрузы", - написал он.
Гайдай призвал читать официальные источники информации.