Кулеба ответил на предложения Украине пойти на уступки Путину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия умиротворения и уступок президенту РФ Владимиру Путину потерпела провал после 2014 года, и не имеет шансов на успех.﻿ Об этом Кулеба сказал на сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выиграют все", сообщает Европейская правда.

"Для всех, кто верит, что Украина может пойти на уступки, чтобы умиротворить Путина, мой ответ очень прост. Эта стратегия применялась ведущими силами в мире с 2014 года по 24 февраля 2022 года. Уступите здесь, пойдите на уступки вот здесь, это поможет предотвратить войну. Она потерпела провал. Восемь лет этой стратегии вылились в ракеты, которые ударяют по Киеву, и в кровопролитие на Донбассе" , – сказал министр.

По его словам, если политики действительно хотят остановить войну, они должны поддержать Украину и помочь ей победить.

"Понимаю, что политикам сложно признать ошибочность своей политики и ее провала. Но мое сообщение следующее: она провалилась однажды, она провалится снова, и не остановит войну" , – добавил министр.

По его словам, в истории есть случаи, когда для такого типа стратегии нет места.