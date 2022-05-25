МИД РФ: Россия предложила коридор для экспорта зерна за снятие санкций

Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции. Об этом, со ссылкой на росСМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Так, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что для решения данной продовольственной проблемы нужен "комплексный подход", в том числе снятие санкций на экспорт российских товаров и финансовые платежи.

Кроме того, российский чиновник добавил, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты.