В Беларуси впервые признались, что снабжают Россию оружием

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что его страна поставляет вооружение для Российской Федерации﻿. Об этом Головченко заявил в программе "До полуночи", показанной на государственном телеканале "Беларусь-1", со ссылкой на "Радыё Свабода", сообщает Деловая столица.

"И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы" , — заявил он.

Кроме того, Головченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК.

"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. Но ВПК Белоруссии не первый год под санкциями" , — пожаловался премьер Беларуси.

По его словам, производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями" .