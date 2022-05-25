В Беларуси впервые признались, что снабжают Россию оружием
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил, что его страна поставляет вооружение для Российской Федерации. Об этом Головченко заявил в программе "До полуночи", показанной на государственном телеканале "Беларусь-1", со ссылкой на "Радыё Свабода", сообщает Деловая столица.
"И, конечно же, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и для Российской Федерации. У нас есть общие программы", — заявил он.
Кроме того, Головченко, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет в 2018-2020 годах, признал трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК.
"Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. Но ВПК Белоруссии не первый год под санкциями", — пожаловался премьер Беларуси.
По его словам, производители
"занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".
"В настоящее время мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Именно поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны", — добавил политик.