Донецкая ОВА: РФ нанесла ракетные удары по Покровску и Краматорску
Утром в среду, 25 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
"Сейчас известно о четырех раненых гражданских — они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта", — уточнил он.
Кириленко добавил, что оккупанты продолжают обстреливать города, удаленные от линии фронта, чтобы убить как можно больше гражданских и посеять панику.
Россия также обстреляла Краматорск, попав в недостроенную многоэтажку.