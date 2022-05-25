Донецкая ОВА: РФ нанесла ракетные удары по Покровску и Краматорску

Утром в среду, 25 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сейчас известно о четырех раненых гражданских — они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта" , — уточнил он.

Кириленко добавил, что оккупанты продолжают обстреливать города, удаленные от линии фронта, чтобы убить как можно больше гражданских и посеять панику.

Россия также обстреляла Краматорск, попав в недостроенную многоэтажку.