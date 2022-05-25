Еврокомиссия предложила сделать уклонение от санкций преступлением

Европейская комиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на территории блока.﻿ Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает Европейская правда.

Комиссия также предлагает новые усиленные правила возврата и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС.

"Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем. Предложения поступили в контексте Целевой группы "Заморозить и конфисковать", созданной Комиссией в марте" , – говорится в заявлении.

Комиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС. Это позволит установить общий базовый стандарт по уголовным преступлениям и наказаниям в ЕС. Такие общие правила ЕС облегчили бы расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Потенциальные уголовные преступления могут включать: участие в действиях, направленных на прямой или опосредованный обход ограничительных мер, в том числе путем утаивания активов; неспособность заморозить принадлежащие, удерживаемые или контролируемые указанным лицом/организацией средства; или торговля, например, импорт или экспорт товаров, на которые распространяются торговые запреты.

Как только государства-члены ЕС согласятся с инициативой Комиссии по расширению списка преступлений ЕС, Комиссия представит законодательное предложение.

Комиссия также выдвигает предложение о Директиве о возврате и конфискации активов. Основная цель состоит в том, чтобы лишить преступников их полученных нечестным путем доходов и ограничить их способность совершать новые преступления.

Предлагаемые правила также будут применяться к нарушению санкций, обеспечивая эффективное отслеживание, замораживание, управление и конфискацию доходов, полученных в результате нарушения ограничительных мер.

Предлагается расширение полномочий офисов по возвращению активов для быстрого отслеживания и идентификации активов физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры ЕС. Эти полномочия будут распространяться и на уголовные активы – в частности, путем экстренной заморозки имущества, когда существует риск исчезновения активов.

Предусматривается также создание офисов управления активами во всех государствах-членах ЕС, чтобы гарантировать, что замороженное имущество не обесценится, что позволит продавать замороженные активы, которые могут легко обесцениться или требуют больших затрат в обслуживании.