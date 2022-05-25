Россия расширила возрастную категорию для контрактников

Россия расширила возрастную категорию для контрактников
Фото: Facebook

Российская государственная дума сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастную границу для заключения первого договора о прохождении военной службы﻿. Соответствующий закон был также одобрен в совете федерации РФ, со ссылкой на "Коммерсантъ", сообщает Деловая столица.

Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.

Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.

"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.

Авторами проекта закона выступили глава комитета российской госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Судя по пояснительной записке к документу, авторы считают, что реализация закона будет способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданскому, (медицинскому обеспечению, инженерным, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту".

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