Россия расширила возрастную категорию для контрактников

Российская государственная дума сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастную границу для заключения первого договора о прохождении военной службы﻿. Соответствующий закон был также одобрен в совете федерации РФ, со ссылкой на "Коммерсантъ", сообщает Деловая столица.

Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов" , которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.

Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.

"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста" , – пояснил он.

Авторами проекта закона выступили глава комитета российской госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.