ГУР МО: РФ забрала с "Москвы" тела погибших и секретное оборудование

Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную документацию. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

Он подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

По его словам, Россия проводила спасательную операцию на затонувшем крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась как минимум две недели.

"Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела (погибших на крейсере "Москва" – ред.), снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны" , – сообщил Скибицкий.

Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на затопленном крейсере "Москва".

Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара впоследствии, предположительно, удара 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

При этом, как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.

До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера "Москва". Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в социальных сетях.

Минобороны России признало гибель на "Москве" только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева. Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы. Вахрушева похоронили в Севастополе.

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