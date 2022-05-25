WSJ: 70 странам мира из-за войны в Украине грозит дефолт
Война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как мы видим на примере того же зерна. Более всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит дефолт, сообщает Сегодня.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление администратора Программы развития ООН Ахима Штайнера.
По его словам, у многих развивающихся экономик просто не осталось денег, они на грани дефолта из-за высокой инфляции и процентных ставок. И таковых насчитывается около 70 стран.
Их ждет сценарий Шри-Ланки, когда та стала первой азиатской страной, объявившей дефолт по своим долгам в этом столетии на фоне переросших в насилие протестов и приведших к краху правительства.
"Поставки пшеницы и других продуктов питания блокируются в черноморских портах Украины, что создает дефицит и приводит к росту цен в таких странах, как Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы. Цепи поставки энергоносителей также сталкиваются с нарушениями, поскольку российская нефть все больше избегает мировые нефтяные рынки", – говорится в публикации The Wall Street Journal.
Судьба РФ решится в ближайшее время?
Срок действия специальной лицензии, выданной России для осуществления платежей владельцам американских облигаций, истекает 25 мая, и продлена она не будет. Именно в этот день РФ должна произвести платеж по облигациям. Если она этого не сделает, то его неизбежно ждет дефолт.
Так, если в случае отзыва лицензии Россия попытается заплатить в рублях, а не в долларах, это может привести к техническому дефолту.