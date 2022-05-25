В Минфине рассказали о финансовой поддержке от мира во время войны

Украина ожидает получить 7,5 млрд долл. грантовых средств от Соединенных Штатов, также недавно ЕС объявил о макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро на льготных условиях, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-дискуссии "Восстановление экономики Украины".



"Мы ожидаем получить 7,5 млрд долл. грантовых средств от Соединенных Штатов, также недавно ЕС объявил о макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро на льготных условиях. Германия обсуждает предоставление Украине 1 млрд евро гранта, Япония планирует предоставить дополнительные 500 млн долл. к 100 млн долл., которые уже поступили в госбюджет", – сказал Марченко.

Он отметил, что, кроме этого, Украина активно сотрудничает с МВФ и Всемирным банком для привлечения дополнительного финансирования.

Марченко также отметил необходимость усиления давления на россию, чтобы ускорить ее поражение.

"Россия наносит значительный ущерб глобальной экономике, и мы должны это остановить. Санкций, которые есть сегодня, недостаточно. Для нас остается приоритетом полное эмбарго на нефть и газ, а также увеличение списка подсанкционных банков России, чтобы остановить финансирование врага", - отметил министр финансов.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения российских войск Европейский Союз предоставил Украине в общей сложности 4,5 млрд евро финансовой поддержки. Украина нуждается ежемесячно в дополнительных около 5 млрд долл. для закрытия текущих нужд.

Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине в среднем по 200 млн долл. для оплаты труда госслужащих и учителей, в общей сложности на это предусмотрено 1,5 млрд долл.