ГУР: РФ использовала 60% запасов высокоточного оружия

Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба﻿ ГУР.

Как отмечают в разведке, так получилось, в частности, из-за того, что первые два месяца полномасштабного вторжения РФ ракетные обстрелы были хаотичными. Впоследствии ситуация поменялась.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Вадим Скибицкий.

В то же время, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, добавил представитель ГУР МО Украины.

"Они не обладают такими мощностями и быстрым производством высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", – сказал он.

По его словам, россияне изменили тактику применения такого вооружения.