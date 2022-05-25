ГУР: РФ использовала 60% запасов высокоточного оружия
Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР.
Как отмечают в разведке, так получилось, в частности, из-за того, что первые два месяца полномасштабного вторжения РФ ракетные обстрелы были хаотичными. Впоследствии ситуация поменялась.
"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Вадим Скибицкий.
В то же время, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, добавил представитель ГУР МО Украины.
"Они не обладают такими мощностями и быстрым производством высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", – сказал он.
По его словам, россияне изменили тактику применения такого вооружения.
"Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", – подытожил представитель военной разведки Украины.