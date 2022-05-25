Советник мэра: в Мариуполе погибли не менее 22 тысяч человек

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.

«Мариуполь теперь город привидений» , - сказал он.

Андрющенко добавил, что эта цифра в 22 тысячи базируется на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники городского совета продолжают поддерживать с оставшимися в Мариуполе чиновниками.

В то же время он считает, что фактическая цифра может быть намного выше.

Советник городского головы также сообщил, что процесс перезахоронения погибших осложнился из-за настояния россиян на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, и что лицо, желающее унести тело, должно согласиться записать видео, на котором должно сказать, что умершего убили украинские военные.

Андрющенко отметил, что на основе информации, собранной из сети источников, Мариуполь сейчас вернулся в средневековье.