Школьные аттестаты могут появиться в "Дії" в 2023 году
В 2023 году школьные аттестаты могут появиться в приложении "Дія". Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает Новое время.
"Мы хотели запустить электронный аттестат в "Дія", но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дія", — пояснил он на брифинге.
Бабак также сообщил, что все выпускники текущего года в любом случае получат свидетельства о среднем образовании.
"Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они уехали в другой регион или даже заграницу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к какой-либо дистанционной школе и эта школа будет заказывать для них свидетельство. То есть, все дети в любом случае должны получить свидетельство", — резюмировал нардеп.