Школьные аттестаты могут появиться в "Дії" в 2023 году

В 2023 году школьные аттестаты могут появиться в приложении "Дія". Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает Новое время.

"Мы хотели запустить электронный аттестат в "Дія", но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дія" , — пояснил он на брифинге.

Бабак также сообщил, что все выпускники текущего года в любом случае получат свидетельства о среднем образовании.