Минобороны: стратегический замысел - освобождение всей территории Украины

Стратегический замысел украинского военного командования является полное освобождение всех украинских территорий.﻿ Об этом во время брифинга в среду, 25 мая, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, сообщает Новое время.

«По стратегическому замыслу обороны Украины наша цель — освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти» , — сказал он.

Мотузянык заявил, что не может говорить о времени начала контрнаступления.