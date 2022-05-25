Минобороны: стратегический замысел - освобождение всей территории Украины
Стратегический замысел украинского военного командования является полное освобождение всех украинских территорий. Об этом во время брифинга в среду, 25 мая, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, сообщает Новое время.
«По стратегическому замыслу обороны Украины наша цель — освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти», — сказал он.
Мотузянык заявил, что не может говорить о времени начала контрнаступления.
«Это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет — я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов», — подчеркнул он.