Кулеба призвал западных политиков не вестись на шантаж РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России в вопросе разблокирования украинских портов для экспорта сельхозпродукции в обмен на отмену санкций. Ситуацию с продовольственным кризисом из-за войны он прокомментировал на дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Корреспондент.

"Хотя мы полностью сочувствуем всем в мире, кто столкнется с огромными последствиями российской блокады украинского сельскохозяйственного экспорта, я хочу, чтобы каждый политик, независимо от его/ее статуса в международных отношениях или страны, которую он/она представляют, перед тем как говорить, что санкции должны быть сняты, чтобы спасти детей где-нибудь в мире от голода, посетить Украину, увидеть погибших украинских детей, поговорить с родителями, чьих детей изнасиловали российские солдаты, и замолчать" , - сказал Кулеба.

По его словам, некоторые страны ведутся на шантаж РФ.

"Россия занимается шантажом, говоря, что они разблокируют украинский сельскохозяйственный экспорт, если Запад снимет санкции, введенные против России. К сожалению, некоторые страны ведутся на это. Я получил сегодня отчет, что одно очень важное международное высокопоставленное лицо, отвечающее за глобальную торговлю, также ведется на это и начинает говорить: "Возможно, это хорошая идея, потому что спасение людей от голода более важно, чем введение санкций против России" , - рассказал министр.

Кулеба заявил, что ответственность за продовольственный кризис несет только Россия.