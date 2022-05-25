В МАГАТЭ считают, что на Запорожской АЭС могут быть запасы веществ для ядерных зарядов

На оккупированной Запорожской атомной электростанции могут находиться значительные запасы плутония и обогащенного урана, которые могут быть использованы для производства ядерных зарядов. На этом настаивает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, заявивший о такой угрозе на полях Давосского экономического форума, сообщает Зеркало недели.

«Мы пытаемся сейчас получить доступ к Запорожской АЭС, самой большой в Европе: 6 ядерных реакторов, 30 тыс килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана. У инспекторов нет туда доступа. Ситуация нестабильна и мы надеемся попасть туда и быть в состоянии или предотвратить инцидент или выяснить, не хватает ли нескольких сот килограммов материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Это то, что не дает нам заснуть ночью. Это ситуация, которую нужно предотвратить» , - заявил Гросси.

Он назвал ситуацию беспрецедентной, ведь АЭС контролируется российскими силами, но до сих пор управляется украинским «Энергоатомом».

В то же время НАЭК «Энергоатом» категорически опровергает информацию о якобы запасах обогащенного урана и плутония на захваченной россиянами Запорожской АЭС. Это заявление прозвучало в ответ на публикацию журналиста Wall Street Journal Лоуренса Нормана, написавшего в своем Твиттере, что, мол, по данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на захваченной Россией Запорожской АЭС хранится 30,000 кг плутония и 40,000 кг обогащенного урана.

В «Энергоатоме» отмечают, что на Запорожской атомной электростанции не хранились и не хранятся ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях. Там хранятся тепловыделяющие сборки, но это ядерное топливо, которое есть на всех АЭС мира.

Также, отметили в Энергоатоме, на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается «озвученной чепухи».