Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС не утвердят нефтяное эмбарго

Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС не утвердят нефтяное эмбарго

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила достижение общеевропейского соглашения о запрете импорта российской нефти на саммите Совета ЕС, который пройдет на следующей неделе. Об этом она заявила изданию Politico в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Корреспондент.

Глава ЕК отметила, что не хочет вызывать "ложных ожиданий".

"Я думаю, что это неподходящая тема для обсуждения в Европейском совете, потому что она очень техническая. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которые нуждаются в альтернативных поставках по трубопроводам", - указала фон дер Ляйен.

Она добавила, что вопрос эмбарго предусматривает обсуждение инвестиций в трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и возобновляемые источники энергии.

Издание подчеркнуло, что комментарии президента Еврокомиссии прозвучали на фоне заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что он не намерен обсуждать российские санкции на саммите 30-31 мая.

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