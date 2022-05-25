Глава ЕК заявила, что на саммите ЕС не утвердят нефтяное эмбарго

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила достижение общеевропейского соглашения о запрете импорта российской нефти на саммите Совета ЕС, который пройдет на следующей неделе. Об этом она заявила изданию Politico в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Корреспондент.

Глава ЕК отметила, что не хочет вызывать "ложных ожиданий".

"Я думаю, что это неподходящая тема для обсуждения в Европейском совете, потому что она очень техническая. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которые нуждаются в альтернативных поставках по трубопроводам" , - указала фон дер Ляйен.

Она добавила, что вопрос эмбарго предусматривает обсуждение инвестиций в трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и возобновляемые источники энергии.

Издание подчеркнуло, что комментарии президента Еврокомиссии прозвучали на фоне заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что он не намерен обсуждать российские санкции на саммите 30-31 мая.