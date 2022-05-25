В "Дія" стартовал опрос касательно ношения огнестрельного оружия

Министерство внутренних дел объявило новый опрос граждан в мобильном приложении "Дія" касательно ношения огнестрельного оружия. Об этом информироала пресс-служба "Дія", сообщает Корреспондент.

"Дискуссия о ношении огнестрельного оружия среди граждан длится уже более восьми лет - с начала российской агрессии. Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным" , - сказал в видеообращении министр внутренних дел Денис Монастырский.

Среди предложенных вариантов ответа: "Для специальных нужд", "Для личной защиты" и "Я против".

Чтобы принять участие в опросе, граждане должны в приложении "Дія" перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Опрос".

Участие в опросе могут принять только совершеннолетние граждане Украины. Опрос будет длиться одну неделю - до 1 июня.