Европа затягивает пояса: как дефицит соли повлияет на мир
До войны Украина была одним из основных поставщиков соли в 15 странах мира, сообщает Сегодня.
Высокая стоимость соли, которая завышена в 10 раз, или вообще ее отсутствие на прилавках магазинов в последнее время остро волнует каждого украинца. В соцсетях сейчас активно обсуждают этот вопрос. Люди недовольны и тем, что осталась только импортная, а она еще дороже.
Так, на прилавках магазинов можем увидеть цены от 80 до 95 грн за килограмм.
Однако, как рассказал в комментарии глава Госпродслужбы Киева Олег Рубан, соль не относится к социально значимым продуктам и, например, в магазинах Киева она есть в достаточном количестве.
В магазинах Киева соль есть в достаточном количестве, может, нет именно "Артемсоли" из-за военных действий в регионе. Мы мониторим все продукты питания, но соль не относится к социально значимым продуктам, – сказал он.
Почему возник дефицит?
Как сообщил директор предприятия Виктор Юрин в комментарии "Свободному радио", госпредприятие "Артемсоль" (Соледар Донецкой обл.), крупнейший производитель соли в Европе, на неопределенное время остановило работу из-за боевых действий российских войск.
"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергаем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, работников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались", – рассказал ранее руководитель предприятия.
А это ДП, кстати, выпускало более 90% всей соли в Украине.
Отзовется ли это Европе?
Как заметил депутат Киевского городского совета Константин Яловый, остановку "Артемсоли" почувствуют и за границей, ведь предприятие поставляло соль в 15 стран мира. До его остановки Украина входила в мировой ТОП-20 по добыче соли.
Есть ли замена и кто пострадает?
Как утверждает Яловый, если каменную соль на кухне вполне можно заменить на морской, то в промышленности такой возможности нет. Производители пищевой продукции столкнутся с большими проблемами, ведь на носу сезон консервации овощей.
Вдобавок ко всему, нехватка соли ощущается и в химической промышленности и у предприятий, отвечающих за зимнюю обработку дорог и взлетно-посадочных полос.
В целом, в Украине, кроме "Артемсоли", есть еще два известных (помимо других) месторождения: Славянское, которое находится в Донецкой области и где ситуация тоже довольно сложная, и Солотвинское в Закарпатской, которое в свою очередь начало размываться после больших наводнений в 1998 и 2001 годах и вообще имеет устаревшее производство.
Дефицит продуктов в Украине
В Украине в этом году прогнозируют дефицит некоторых овощей. В основном это касается культур, которые в промышленных масштабах выращивают на юге страны.
А поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.