Gro Intelligence: в мире осталось запасов пшеницы на 10 недель

В мире осталось запасов пшеницы примерно на 10 недель. Об этом заявила гендиректор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер на Совете Безопасности ООН, сообщает Корреспондент.

По ее словам, война между Россией и Украиной, которые совместно производят около трети мировой пшеницы, "просто подлила масла в давно горящий огонь".

"Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии коронавируса, выявил хрупкость наших цепочек поставок. Я говорю об этом, чтобы вы все понимали, что даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий" , - сказала она.

Из-за роста цен на основные сельскохозяйственные культуры в этом году еще 400 миллионов человек во всем мире оказались в зоне "продовольственных рисков".

"В то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является самой экстремальной за последние 20 лет" , - сказала Менкер.

В свою очередь, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что "голод стучит в двери" 49 миллионам человек в 43 странах, а с голодом приходит политическая дестабилизация.