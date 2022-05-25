В МИД РФ не исключают обмен пленными после суда над ними

В России называют военнослужащих Азова "нацистскими преступниками", которые должны предстать перед судом. Россия не обсуждает с Украиной вопрос обмена пленными, потому что это преждевременно. Об этом сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает Корреспондент.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, будет вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны" , – цитируют росСМИ слова Руденко.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Россия рассматривать возможность обмена осужденного в Украине российского военного Вадима Шишимарина. Он получил пожизненный срок за убийство мирного жителя Сумской области.

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе сдались последние защитники Азовстали. По данным российских СМИ, с блокированного оккупантами предприятия вышли 2439 человек.

В свою очередь Госдума РФ намерена запретить обмен бойцов Азова. Спикер Вячеслав Володин объявил военнослужащих Азова "нацистскими преступниками", которые должны предстать перед судом.