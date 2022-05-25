МВД: РФ обстреляли приграничье Черниговщины

С территории России ночью в среду были обстреляны приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, сообщает Укринформ.

"25 мая со стороны российского населенного пункта Любачено начался обстрел приграничной территории Новгород-Северского района Черниговской области. В течение 45 минут враг гатил из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм, корректируя огонь с помощью дронов" , - информирует пресс-служба﻿ МВД.