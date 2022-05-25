Крым.Реалии: В Севастополе на подлодки РФ загружают "Калибры"

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты "Калибр".﻿﻿ Об этом информировали Крым.Реалии, сообщает Украинская правда.

У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

"Калибр" – российские крылатые ракеты. Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг, а дальность полета, по словам Путина, 1400 км.