Школам в оккупации разрешили идти на простой
В случае, если в школе на временно захваченной территории существует проблема с безопасностью или принуждением педагогов к сотрудничеству с захватчиками, военная администрация может отправить заведение на простой. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.
"Мы предоставили право местным органам власти и военным администрациям определять на месте продолжительность учебного года. Поэтому некоторые школы в зоне боевых действий, в оккупации или из-за разрушений завершили учебный год раньше. Некоторые школы на временно оккупированных территориях ушли на простой. Это делается в том случае, если оккупационные власти вынуждают учителей к сотрудничеству, работать по российской программе", - сказал Бабак.
Он напомнил, что согласно Уголовному кодексу, сотрудничество с захватчиками является коллаборацией, и за это предусмотрена уголовная ответственность.
"Поэтому, если в школе есть проблема с безопасностью или принуждением администрации или педагогов, то военная администрация может принять решение и отправить такую школу на простой", - сказал глава парламентского комитета.
По его словам, в таком случае учебное заведение перестает работать в очном режиме. За всеми сотрудниками учебного заведения сохраняются их должности и не менее двух третей заработной платы.
"Пока точно известно, что в некоторых населенных пунктах пытаются перевести школьные программы на российские стандарты, оккупанты приходят к учителям или в администрацию школ и склоняют к сотрудничеству. Но мы очень рекомендуем не идти на такое сотрудничество, потому что это уголовная ответственность. Украина в любом случае деоккупирует и вернет все территории", – заявил Бабак.