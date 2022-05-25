Школам в оккупации разрешили идти на простой

В случае, если в школе на временно захваченной территории существует проблема с безопасностью или принуждением педагогов к сотрудничеству с захватчиками, военная администрация может отправить заведение на простой.﻿ Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.

"Мы предоставили право местным органам власти и военным администрациям определять на месте продолжительность учебного года. Поэтому некоторые школы в зоне боевых действий, в оккупации или из-за разрушений завершили учебный год раньше. Некоторые школы на временно оккупированных территориях ушли на простой. Это делается в том случае, если оккупационные власти вынуждают учителей к сотрудничеству, работать по российской программе" , - сказал Бабак.

Он напомнил, что согласно Уголовному кодексу, сотрудничество с захватчиками является коллаборацией, и за это предусмотрена уголовная ответственность.

"Поэтому, если в школе есть проблема с безопасностью или принуждением администрации или педагогов, то военная администрация может принять решение и отправить такую ​​школу на простой" , - сказал глава парламентского комитета.

По его словам, в таком случае учебное заведение перестает работать в очном режиме. За всеми сотрудниками учебного заведения сохраняются их должности и не менее двух третей заработной платы.