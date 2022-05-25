В Британии ответили на идею РФ по разблокировке украинских портов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отверг требование РФ отменить санкций в обмен на коридор для экспорта украинских продуктов из черноморских портов. Об этом пишет Sky news, сообщает Новое время.

При этом Уоллес сказал, что Россия должна «поступать правильно». Он также приветствовал предложение других причерноморских стран, таких как Турция, сопровождать поставки зерна из Украины.

Ранее замминистра иностранных дел страны-агрессора Андрей Руденко заявил, что РФ готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия в обмен на снятие санкций.

Кроме того, российский чиновник добавил, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за этого остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Сообщалось, что дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.