Советник Мэра: оккупанты в Мариуполе раздают паспорта РФ

Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Телеграме, о том что в Мариуполе и на временно захваченных территориях Донецкой области захватчики начали выдавать населению паспорта РФ.

«Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая «днр» дала старт для Мариуполя и вновь оккупированных территорий Донецкой области по получению российских паспортов без получения паспорта так называемой «днр». Фактическая аннексия, в частности Мариуполя, началась» , - написал Андрющенко.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины по упрощенной процедуре.